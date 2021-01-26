"طلع نصاب".. حبس أردني ادعى خطفه من مواطنين في الإسماعيلية 4 أيام للتحقيق

قرّرت نيابة الإسماعيلية ، حبس مواطن "معن أ. س. ر" يحمل الجنسية الأردنية، 4 أيام على ذمة قضايا نصب على عدد من مواطني الإسماعيلية، بعدما أوهمهم قدرته على سفر عدد من الشباب إلى دولة الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم.





وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب في تحرير المواطن الأردني من خاطفيه عقب اختطافه من مدينة القنطرة غرب واحتجازه داخل شقة بالقاهرة، بسبب خلافات مالية بين الأردني والخاطفين، كما القت القبض على مرتكبي الواقعة عقب تحريره.





وكشفت تحريات المباحث التى أشرف عليها المقدم هيثم الهيتامي، رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، فى المحضر رقم 310 لسنة 2021، عن قيام المواطن الأردني بالنصب على عدد من الشباب فى محافظة الإسماعيلية، بإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات وأوراق سفرهم إلى الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية، حصل عليها، ولم يفى بوعده للشباب وفشل الشباب في استرداد أموالهم، لذلك قررت النيابة العامة حبس المواطن الأردني على ذمة قضايا النصب التي سبق وأن قدم الضحايا، بلاغ للنائب العام ضده.





وأكد الخاطفين للمواطن الأردني في تحقيقات النيابة، أن المواطن الأردني حصل منهم على مبالغ مالية مقابل تمكينهم من السفر إلى الإمارات وألمانيا وتوفير فرص عمل لهم، لكن لم يفِ بوعده لم يتمكنوا من استرداد أموالهم، لذلك قررت احتجازه لضغط عليه لاسترداد أموالهم.





وأمر المستشار محمود نجيب وكيل النائب العام وبأشراف المستشار محمد شلبي رئيس نيابة القنطرة غرب الجزئية، بحبس المتهم "معن أ. س. ر" أردنى الجنسية 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنه في المحضر رقم 308 لسنة 2021 جنح القنطرة غرب الجزئية.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا اللواء رشاد الغمراوى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد منصور دهشان، مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من "ع.ع.أ" محامى وكيلا عن "م.أ.س" أردنى الجنسية 40 عام مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بتضرره من "ر.م.ع" وآخر لقيامهما باصطحاب موكله من إحدى الكافتيريات بالقنطرة غرب واحتجازه بأحد الشقق السكنية ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.





على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى، رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد حسن رضوان، رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء أشرف جمال ومحمود خليفة وحسين عياد ومحمد صدقى وزياد حجاب معاونو المباحث.





أوكل لفريق البحث ضرورة كشف الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على المتهمين وتحرير المختطف وتقديم المتهمين للنيابة العامة.





وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "ر.م.س" 32 عامًا موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 عامًا، و"ع.م.ب" 36 عامًا، و"ر.ال.ش" 39 عامًا صاحب أكاديمية تدريب مقيم عين شمس القاهرة.

ونجح فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمناقشة المتهمين اعترف المتهم الأول بالتوجه بالسيارة خاصته برفقة المتهم الرابع من القاهرة إلى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وتقابلا مع المتهمان الثاني والثالث واللذان أرشدهما عن تواجد المجنى عليه على إحدى الكافتيريات فى مدينة القنطرة غرب، وعقب تقابلهما مع المجنى عليه قاما باصطحابه بالسيارة خاصته إلى مسكنه بمحافظة القاهرة وتم احتجازه بها، وبرر ذلك لكون المجنى عليه مدين له بمبالغ مالية .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.