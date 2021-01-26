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أخبار البلد

خبير: مشروع إحياء الحرير سيؤدى إلى طفرة فى الصناعة والتصدير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بوزارة الزراعة ، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية ، منوها إلي أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير بالوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعد الاكبر من نوعها حيث تببدأ ب

 بألف فدان .

وأوضح " غازى" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات المنيا والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى .

وأشار " استاذ الحرير بوزارة الزراعة " إلى أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير ستؤدى إلى طفرة كبيرة فى مجال الصناعة والتصدير، مضيفا أن لدينا العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد ، والنسيج.


وتابع قائلا :" كما أننا نحتاج إلي مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير ، مما يوفر فرص عمل للشباب ، لافتا  إلي أنه يتم تدريب عدد من الشباب فى الوادى الجديد والخارجة على العمل فى صناعة الحرير عمليا ونظريا ، حتى يكونوا مدربين من جميع النواحى على التعامل مع دود القز لاستخراج الحرير.

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