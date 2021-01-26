خالد ميرى: فقدان الأمن بعد أحداث 25 يناير دفعنا لتقدير دور الشرطة في الشارع.. فيديو

قال خالد ميرى، رىيس تحرير جريدة الأخبار: إن مصر نجحت فى القضاء على الإرهاب وتراجع أكثر من 40% من نسبة الجرائم الجنائية، لافتًا إلى أن القضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم ساهم فى تقليل نسبة الجريمة.





وأضاف ميرى، خلال حديثه ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سي مصر، أن اللجان الشعبية خلال 2011 كانت احيانا تبتز المواطنين وليس كلها تحمى، مؤكدا أن أهمية رجال الشرطة ظهرت بشكل كبير فى 2011.





وتابع أن الشعب المصرى يعرف أهمية استعادة العلاقة بين الشعب والشرطة خاصة بعد حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية استطاعت أن تكسب ثقة الشعب مرة أخرى.



