مصر تحتضن العالم.. كل ما تريد معرفته عن مونديال الرماية قبل أيام من انطلاقه

تواصل مصر إبهار العالم باحتضانها الأحداث العالمية الكبرى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ومن المقرر أن تستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
وتقام بطولة كأس العالم للرماية بمشارمة٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة"
ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
وستساهم بطولة كأس العالم للرماية في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.