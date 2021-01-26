ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر تحتضن العالم.. كل ما تريد معرفته عن مونديال الرماية قبل أيام من انطلاقه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
تواصل مصر إبهار العالم باحتضانها الأحداث العالمية الكبرى، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ومن المقرر أن تستضيف مصر مونديال للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام بطولة كأس العالم للرماية بمشارمة٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هم" الارجنتين، أرمينيا، أسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كزخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، انجلترا، ايرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالاضافة الي مصر الدولة المنظمة"

ومن المقرر أن تشارك مصر بمنتخب قوامه 12 رامي ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

وستساهم  بطولة كأس العالم للرماية في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية، حسبما أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزمي محيلبة بطل الرماية: تأجيل أولمبياد طوكيو في صالح أبطال مصر.. وهدفي تحقيق إنجاز أولمبي.. وطبق واحد حرمني من ميدالية أولمبية في ريو .. حوار

حلم المونديال .. تعرف على موعد قرعة تصفيات أوروبا لـ كأس العالم 2022

ظهور مميز لـ الأهلي.. 4 أحداث رياضية يترقبها العالم في 2021

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

ترشيحاتنا

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى مايو المقبل

عيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

تصل للفصل.. التعليم العالي: عقوبات مشددة على الطالب غير الملتزم بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة