خاتم ألماظ وساعة رولكس.. البحث عن سيدة سرقت 450 ألف جنيه من شقة بمصر الجديدة





يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة القبض علي سيدة استولت علي مسروقات ب ٤٥٠ الف من شقة بمصر الجديدة .





بداية اكتشاف الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بتعرض شقة فتاة مقيمة بدائرة القسم لواقعة سرقة من داخل منزلها .









وتبين أن المسروقات عبارة عن خاتم الماظ وساعة يد ثمينة ماركة " رولكس" ومبلغ مادي وقدرت المسروقات ب ٤٥٠ الف جنيه تقريبا .









وكانت كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزل الفتاة قد كشفت عن ان سيدة ( صديقه للعائله) وراء ارتكاب واقعة السرقة .









وقررت الفتاة فى بلاغها أنها لم تتوقع ان صديقه العائلة تكون وراء هذه السرقة التي تم اكتشافها بعد عده ايام من وقوعها ، وعندما قمت بمواجهتها بان الكاميرات قد كشفتها ، الا أنها انكرت وقامت بسبي وقذفي ، كما انني تلقيت اتصالا هاتفيا منها قامت فيه بتهديدي انا وشقيقي " امريكي الجنسية " بعد معرفتها بتقدمي ببلاغ في القسم ضدها .









وتابعت الفتاة، أن المتهمة مازالت هاربة حتى الان، وكذلك قامت بارسال رسائل صوتية أخرى تهديد لي ولاخي .











