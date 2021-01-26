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حوادث

خاتم ألماظ وساعة رولكس.. البحث عن سيدة سرقت 450 ألف جنيه من شقة بمصر الجديدة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري

يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة القبض علي سيدة استولت علي مسروقات ب ٤٥٠ الف من شقة بمصر الجديدة .

بداية اكتشاف الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد بتعرض شقة فتاة مقيمة بدائرة القسم لواقعة سرقة من داخل منزلها .


وتبين أن المسروقات عبارة عن خاتم الماظ وساعة يد ثمينة ماركة " رولكس" ومبلغ مادي وقدرت المسروقات ب ٤٥٠ الف جنيه تقريبا .


وكانت كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزل الفتاة قد كشفت عن ان سيدة ( صديقه للعائله) وراء ارتكاب واقعة السرقة . 


وقررت الفتاة فى بلاغها أنها لم تتوقع ان صديقه العائلة تكون وراء هذه السرقة التي تم اكتشافها بعد عده ايام من وقوعها ، وعندما قمت بمواجهتها بان الكاميرات قد كشفتها ، الا أنها انكرت وقامت بسبي وقذفي ، كما انني تلقيت اتصالا هاتفيا منها قامت فيه بتهديدي انا وشقيقي " امريكي الجنسية " بعد معرفتها بتقدمي ببلاغ في القسم ضدها .


وتابعت الفتاة، أن المتهمة مازالت هاربة حتى الان، وكذلك قامت بارسال رسائل صوتية أخرى تهديد لي ولاخي .



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