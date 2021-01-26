وزير الخارجية أمام النواب: مصر لن ولم تنجرف إلى مد أمد التفاوض في أزمة السد الإثيوبي.. وعلاقاتنا مع القوى الدولية الكبرى لها أهمية خاصة

وزير الخارجية:

نتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور هام

الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات

زعيم الأغلبية يطالب بالتصدي لنواب الكونجرس للكف عن التدخل في الشئون المصرية









استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس النواب، التحديات التي تواجهها مصر في عالم يموج بالصراعات والتحديات ودور الخارجية المصرية في الحفاظ على المن القومي المصري.









وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مياه النيل هي الأهم على أجندة السياسة الخارجية وتأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بإخلاص إعلاء لمصالح مصر العليا والحفاظ على أمنها القومي، والذود علي المصدر الأوحد منذ فجر التاريخ.





وأضاف شكري - خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب - أن تأمين حقوق مصر التاريخية في الماء على رأس الأولويات، وتعمل الخارجية مع جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على حقوقنا التاريخية.









وأكد أن مصر تستهدف الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لا يضر بمصالح أحد من الدول الثلاث الواقعة على النيل الأزرق ويقي الشعب المصري والسوداني من أي مخاطر ويحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا.





ولفت وزير الخارجية إلى مفاوضات واشنطن والتي تم التوصل فيها لاتفاق متوازن وعادل ووقعت مصر عليه بالحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي للأسف الشديد تحفظ على الاتفاق وقاطع مسار التفاوض وشرع في ملء الخزان بشكل أحادي.









وأوضح أن مصر تحركت دوليا بشكل كبير وعلى مستوى مجلس الأمن، وتمت إحالة الملف إليه وعقد مجلس الأمن جلسة تاريخية إيمانا من العالم بمكانة مصر التاريخية وحقها العادل والمشروع في نصيبها من مياه النيل.











وأكدت مصر خلال جلسة مجلس الأمن أن قضية المياه بالنسبة لمصر قضية وجودية وتخص 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا، وأن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها.









ولفت لمشاركة مصر في جولات التفاوض التي برعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن التفاوض ليس هدفا في حد ذاته وأن مصر لا تتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل الحفاظ على مصالحها بشكل عادل.









وشدد شكري أمام النواب على أن مصر لم ولن تنجرف في مد أمد التفاوض وترسيخ الأمر الواقع على الأرض، ولم ولن تسمح أن نكون رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته وهيمنته على نهر النيل.









وأوضح أن وزارة الخارجية سعت إلى خلق رأي عام عربي ودولي لقضية نهر النيل من خلال تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية بالتوازي مع أهمية التوصل مع متخذي القرار وصانعي الرأي العام حول العالم من البرلمانيين والباحثين والخبراء والعلماء لخلق رأي عام داعم لمصر، فضلا عن عقد عشرات المؤتمرات والاجتماعات بمشاركة العديد من الخبراء والتشريعيين كان لها أثر مهم لترويج عدالة الموقف المصري.









وأكد وزير الخارجية السفير سامح شكري، أن السياسية المصرية تعلي المبادئ ولا تجافي القيم، إذا تنتهج سبيلًا معتدلًا يعلي قيمة التعايش وتحقيق توافق المصالح المصرية في ضوء ما تمليه علينا حضارتنا من منظومة أخلاقية، لافتًا إلى أنها عندما توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل لم تبعد عن محيطها وظلت القضية الفلسطينية علي رأس أجندتنا.











وشدد شكري على دور الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية التي لطالما كانت مؤسسة وطنية وستظل تقوم بمهامها ولا تدخر جهدًا للمساهمة في رفعه الوطن، ومع تضاعف التحديات والمخاطر المحيطة عملت على تطوير أدائها ليتناسب مع عالم اليوم لتبرع في استخدام أدواته وتتكامل مع عناصر القوة المصرية في إعلاء مصلحة شعبها وترسيخ مكانة مصر بالخارج.









وقال إن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية، لافتًا إلى أن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من إنجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.









وأضاف أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة على الشق خدمي والتواصل مباشر مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.









ونوه سامح شكري، إلى الاهتمام بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، لا سيما وأن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعلم بجهود جهد القيادة السياسية الرشيدة.









وأكد وزير الخارجية، أن مصر الدولة العربية المحورية تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.









وأشار إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.









وأكد وزير الخارجية، أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها ومن أجلها في كل وقت.









وأشار السفير سامح شكري، إلى أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.









وقال وزير الخارجية: "يسعدني أن أكون أما البرلمان العريق الذي يعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ"، ووجه التهنئة للنواب على ثقة الشعب تعبر عن الشعب وآماله وطموحاته، مشيدا بتمثيل المرأة والشباب، حيث أثبتا أن المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات، وأضاف: "تحية إعزاز وتقدير لشباب مصر وسيداتها".









ولفت إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة و السلطات مع مراعاته مبدأ الفصل بين السلطات ومد جسور التعاون بين السلطتين، مشيرا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحى لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.









وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات، وأن هذا ألقى على عاتقها مسئولية متضاعفة وأكثر جسامه وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، وتابع: "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانة مصر الدولية".









وقال الوزير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية على دعمها من اجل المصلحة العامة المصرية، وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانة مصر والدفاع عن مصالحها العليا وهناك مسئولية مضاعفة على الدبلوماسية المصرية.









وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطالبات العصر، ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، خاصة أن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعلم بكل جهد إنفاذا لسياسية رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.









وعن العلاقات مع القوى الدولية الكبري أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تولي أهمية خاصة لهذه العلاقات دون أن تكون العلاقات مع كل منها موجها ضد الآخر.









وعن الولايات المتحدة الأمريكية، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وجميع المجالات.









وأعلن عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76% من 2016 إلى 2019.









وأكد وزير الخارجية أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.









ولفت السفير سامح شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في جميع المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في جميع المجالات مع الجانب الأمريكي.









وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبية، أكد وزير الخارجية، أن مصر عززت علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.









وقال سامح شكري: "تتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول"، مشيرا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في جميع المجالات، لا سيما ملف التطور التكنولوجي.









وأضاف وزير الخارجية، أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.









وعن روسيا، أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنها تشهد تطورًا ملحوظًا ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين فضلا الزيارات الوزارية.









وأشار إلى آفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.









وقال السفير سامح شكري، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوها في هذا الصدد إلى إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.







