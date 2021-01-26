الكشف على مليون مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية الصحة تواصل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.









تابع الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام سير العمل في المبادرة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص و علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والعمل على الوصول الي المستهدف من المواطنين بجميع مراكز وقري المحافظة، مضيفا انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص مليون و50 ألف مواطن، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة ، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.





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واوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بحضور 260 فريق طبي متنوع بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.









وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه بدأت اليوم الاجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ملوي العام بعد تطويرها إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بعدد من المحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.





واضاف المحافظ انه قد تم انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي سمالوط المركزي، و سيتم في الفترة القادمة انهاء الإجراءات الخاصة بنقل تبعية مستشفي ديرمواس المركزي بعد تطويرها، ليصبح لدي المحافظة 3 مستشفيات تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان.





من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن اللجنة المنوط بها الاستلام، قد انهت اليوم محضر الاستلام لمستشفى ملوي العام، تمهيدًا لنقل تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مؤكداَ انه يعد نظام اداري متميز، وسيساهم في تقديم الخدمات الطبية علي أعلي مستوي، وانهاء قوائم الانتظار، وتقديم منظومة صحية متكاملة من خلال الاستعانة بأكفأ العناصر الطبية ودعمها بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية.







