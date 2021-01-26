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برلمان

سامح شكري: مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:34 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن سبب عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب شرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.

وأكد الوزير في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن أعداد كبيرة بدأت في التقدم للوزارة للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الوزارة تستعين بخيرة شباب مصر.

وأوضح وزير الخارجية، أن المعادلة بين مستوى الأجور في الوزارة وبين القطاع الخاص، يظل ضاغطًا في هذا الشأن، قائلا: لكن من يتقدم يأتي تقديرًا لهذا العمل واتصالا بمصالح الدولة، ويتجاوز عن الاعتبارات المالية ويلتزم بهذه الرسالة التزاما مطلقا.

وأشار إلى أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أي تدخلات، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة.

وقال: إدارة الرئيس بايدن نتعامل معها بكل انفتاح وتقدير مع دولة لها كل تقدير وتأثير باعتبارها دولة عظمى، ولكن هذا التعامل يأتي في إطار التوازن من أجل مصلحة مصر في المقام الأول ومواجهة التحديات.
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