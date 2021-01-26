مصر دولة ذات سيادة.. شكري: نتمنى التزام قطر بشروط بيان العلا بحسن نية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن طبيعة العلاقات مع الدول العربية القائمة مميزة وتتصل بتاريخنا المشتركة، وكان هناك حرص من جانب مصر على العلاقات الطبيعية ولكن السياسة دائما ما تأخذ نواحي مغايرة.





جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب عند تعقيب الوزير سامح شكري على طبيعة العلاقات مع قطر، مشيرا إلى أن بيان العلا وما تضمنه من التزامات مشتركة لعله ينبئ بتغير في طبيعة العلاقات ، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية.





وأضاف أن العلاقات مع أمريكا علاقات إستراتيجية وقوية ونحن نحرص على هذه العلاقة ، مع وضع أسس تقوم على عدم التدخل في الشئون الداخلية وكل ما يتم خارج هذا الإطار يتم التعامل معه من منطلق أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على إدارة شئونها.



