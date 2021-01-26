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أخبار البلد

القباج: موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف من أصحاب الهمم وافتتاح أول مطعم بيتزا لذوى الإعاقة.. أبريل المقبل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القيادة السياسية والحكومة بشكل عام والمجتمع المدنى بشكل خاص مهتمين بقضية الاعاقة ، لافتة إلى أن ذلك بدأ بتمثيل ذوى الاعاقة فى إعداد الدستور ، والتمثيل النيابى من 9 أفراد ، من كافة الاعاقات البصرية والحركية ، ثم صدور القانون رقم 10 لسنه 2018 واعطاء العديد من المزايا والحقوق لذوى الهمم.

وأشارت وزيرة التضامن ، خلال توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية وذلك لتدريب وتشغيل ثلاثين شابًا وشابة من ذوي الهمم، إلى أن 60٪ من خدمات الاعاقة تكمن فى الوزارة ، لافتة إلى أن هناك 640 كيان مؤسسى ، سواء مؤسسات مغلقة أو موسسات مفتوحة تقدم علاج طبيعى .

ولفتت إلى أنه تم إنشاء وحدة تشغيل لذوى الإعاقة ، إلى جانب افتتاح أول مطعم بيتزا لذوى الاعاقة خلال شهر ابريل القادم.

وأشارت إلى أنه سيتم عمل موقع الكترونى للأشخاص الباحثين عن الوظائف من ذوى الاعاقة ، مناشدة كافة الموسسات بحفظ الحقوق التأمينية لذوى الاعاقة لتحقيق حماية تأمينية لهم ، وان يكون كل فرد منهم رقم تأمينى ، مضيفة أن المبلغ الذي يحصلون عليه من دعم كرامة بسيط ، لافتة إلى أنه تم الربط الشبكة بين كافة الوزارات مثل الصحة ، والقومية للتأمينات  ، وفتح استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة .

وأكدت أن الصندوق القومى للإعاقة سيقوم بتوفير تمويل لكافة المبادرات المقدمة لهم ، مشيرة إلى أن هناك حملة لتوفير السماعات لذوى الإعاقة فى سن مبكر، موضحة أن الدولة كلها فى اتجاه لدمج الاشخاص ذوى الهمم،  مشيرة إلى أن التركيز فى الفترة القادمة سيكون  على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
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