سامح شكري: إثيوبيا دولة شقيقة.. وسياسة الأمر الواقع لا يمكن فرضها على مصر

قال وزير الخارجية سامح شكري: "نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف ما زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر".









وأضاف وزير الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: "لابد أن تعترف أديس أباب بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف".



