شكري يطالب الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى بإزالة الألغام في مصر

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة المصرية في إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الأولى في الصحراء الغربية، من أجل حماية أرواح المصريين، لكننا لا نزال نطالب الدول المحاربة إبان هذه الحرب بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية والأدبية في إزالتها.









وقال شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "تعاملت مع هذا الملف خلال حياتي الدبلوماسية بشكل وثيق، وأستشعر الألم لما يعانيه أهالنا في الصحراء الغربية مثل مطروح ومناطق النزاع خلال الحرب العالمية الأولى، حيث يفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه، وما يعانيه الأطفال في هذا الصدد".









وأضاف: "طالبنا الدول المعنية وسوف نستمر في مطالبتهم بالقيام بدورهم، وتوصلنا لتفاهمات وبرامج مع بعض هذه الدول لإزالة الألغام".







