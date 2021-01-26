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برلمان

شكري يطالب الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى بإزالة الألغام في مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:47 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الجهود المبذولة من جانب القوات المسلحة المصرية في إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العالمية الأولى في الصحراء الغربية، من أجل حماية أرواح المصريين، لكننا لا نزال نطالب الدول المحاربة إبان هذه الحرب بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية والأدبية في إزالتها.


وقال شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "تعاملت مع هذا الملف خلال حياتي الدبلوماسية بشكل وثيق، وأستشعر الألم لما يعانيه أهالنا في الصحراء الغربية مثل مطروح ومناطق النزاع خلال الحرب العالمية الأولى، حيث يفقد بعضهم حياته وبعضهم يفقد أطرافه، وما يعانيه الأطفال في هذا الصدد".


وأضاف: "طالبنا الدول المعنية وسوف نستمر في مطالبتهم بالقيام بدورهم، وتوصلنا لتفاهمات وبرامج مع بعض هذه الدول لإزالة الألغام".


في سياق متصل، كشف سامح شكري، وزير الخارجية، رصد عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تم الترويج في الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب شرف التمثيل الخارجي وشرف تمثيل الدولة.
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