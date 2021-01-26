إضافة 600 ألف فدان للرقعة الزراعية.. وزير الزراعة: المرحلة القادمة ستشهد نهضة في الإنتاج الغذائي.. وزير الري: تبطين الترع داخل الكتل السكنية يتضمن عمل سور للحفاظ على الأطفال

وزير الرى: مشروع تبطين الترع يساهم فى زيادة المنتجات وتحسين حالة الفلاح

محافظ المنيا: مشروع القناه للسكر أكبر مشروع فى الشرق الأوسط









قال السيد القصير، وزير الزراعة ، إن الأعوام الستة الماضية شهدت دعما كبيرا فى مجال الزراعة، ومنها المشروعات الزراعية المختلفة والمزارع السمكية والإنتاج الحيوانى وترشيد الرى.









وأضاف السيد القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستصلاح واستزراع الأراضى، إضافة إلى تعدد مصادر المياه من من مياه جوفية ومحطات وآبار، مؤكدا أن المرحلة الجديدة ستكون مبشرة على الإنتاج الغذائي فى مصر.









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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمصنع القناه للسكر بملوى جنوب محافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا.









ولفت إلى أن تعظيم موارد المياه يدخل فى إطاره مشروع تبطين الترع والمساقى، حيث وجه الرئيس بتبطين 20 ألف كيلو متر، وهو الأمر الذى يساعد فى تطبيق نظم الرى الحديث واستخدام شبكات الري الحديثة والزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر، وكلها تؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه.









وتابع: "أضفنا للرقعة الزراعية 600 ألف فدان"، مشيدا بما يقدمه الفلاح المصرى والذى نقول له: "نحن تحت أمرك وسنقدم لكم المزيد من الدعم سواء فى الطرق الحديثة فى الزراعة والرى أو دعم المشروعات الجديدة وفتح أسواق جديدة لهم".









ووجه القصير الشكر للمستثمرين فى مصنع القناة لسكر البنجر "سيدا" على ارتفاع معدل الإنبات فى البنجر، وقال إن الفدان ينتج من 30 إلى 35% بنسبة حلاوة مرتفعة.









فيما استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، مشروع تبطين الترع، وقال: "وصلنا إلى 860 كيلو بمعدل 10 كيلو مترات يوميا، وهذا لا يكفى، وبعد طرح المشروعات الجديدة سنصل لمعدل أكبر من ذلك 15 أو 20، وفى يونيو 22 سوف ننتهى من أول 7 آلاف كيلو كما وعدنا، وفى نهاية يونيو هذا العام سننتهى من 2500 كيلو والباقى سوف يتم الانتهاء منه على 3 سنوات".









وقال إن "الشعب المصرى كله يتابع المشروع وهو عينى عليه فى حال وجود أى مشكلات"، ولفت إلى أنه سيتم تطوير مساقى الفلاحين، مشيرا إلى أن المساقي التى سيتم تطويرها سوف تقدم للفلاحين حساس الرطوبة لقياس رطوبة التربة، بحيث يعرف إذا كانت الأرض تحتاج إلى رى أو لا، وهو حساس يدوي وهناك نوع آخر يعمل على الموبايل.









وأضاف أنه لو تم تنفيذ المنظومة كاملة سوف تساهم فى زيادة المنتج وتحسين حالة الفلاح، وأشار إلى أن التحدى الأساسى فى تبطين الترع هو القمامة والحفاظ عليها.











وأوضح أن تطوير الترع داخل الكتل السكنية سوف يتم عمل سور للحفاظ على الأطفال وشكل جمالي، وذلك فى كل الترع الجديدة بداخل الكتل السكنية.









وتابع: "نحن نريد أن ننهض بالمواطن وأكد أن لدينا عجزا 3 مليارات متر مكعب فى مياه الشرب، ولقد طرحت ذلك على مجلس النواب، وأن ما ينتج من ترشيد مياه الرى طبقا للنظم الحديثة سوف يسهم فى توفير المياه بشكل كبير".





من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مصنع القناة يعد أكبر مشروع فى الشرق الأوسط ويقام على مساحة 240 ألف فدان وينتج 900 ألف طن سنويا، وسوف تبدأ مرحلته الأولى قريبا بطاقة 36 ألف طن ويعمل فيه 5 آلاف من العاملين فى الإنشاءات والزراعة.









