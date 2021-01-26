شمال سيناء تستعد لموسم السيول.. تفاصيل

عقد الاجتماع التنفيذى لرؤساء القرى ومديرى الإدارات الداخلية والخارجية بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، اليوم، برئاسة اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة تم خلاله مناقشة كل المشاكل الخدمية التي تخص جميع قرى مركز ومدينة الحسنة وذلك للعمل على وضع خطة لحل تلك المشاكل.





وافتتح رئيس المدينة الاجتماع مرحبا بالحضور، ووجه التهنئة لجميع رجال الشرطة المصرية ورجال الشرطة بمدينة الحسنة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.



بدء الاجتماع بالاستماع إلى بعض مطالب واحتياجات القرى للوقوف عليها والعمل على تلبيتها.





وقال رئيس المدينة، إنه تم تخصيص جرار زراعي من مجلس المدينة للقيام بأعمال تجهيز الأراضي استعدادا للزراعات الموسمية الشتوية في مناطق الحمض والرويسات والمثنى في إطار الاستعداد لموسم السيول.





وقرر المجلس توفير الإجراءات الخدمات الضرورية والبنية الأساسية، وحل المشاكل التي تواجه أهالى قري المركز والمدينة حرصًا على مصلحة المواطنين، كما قرر الالتزام بتنفيذ برنامج المياه بشكل منتظم لكل قرية ليشمل التوزيع جميع المواطنين وذلك لتوفير احتياجاتهم.





كما وجه رئيس المدينة، لمدير الإدارة الهندسية بسرعة التنبيه على الشركة المنفذة لإنارة قرية بغداد بسرعة إصلاح الكابل الخاص بالكشافات، كما نبه بسرعة إصلاح المحولات الكهربائية بكل من (الحسنة _ بغداد _ الجفجافه ) حتي يتم تلافي الأعطال المتكررة.





وتم التنبيه على رؤساء القرى بعمل متابعة المشروعات التي تنفذها الشركات والمقاولون الذين يعملون في مجالات الانترنت، ورصف الطرق وتوصيل خطوط المياه والغاز والصرف الصحي بإعادة الشيء لأصله.



وأكد رئيس المدينة ضرورة تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتطبيق أعمال التعقيم والتطهير المستمره حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين بقري المركز والمدينة.





كما نبه رئيس المدينة على مدير الإدارة الصحية بالتأكد من توفير الجدول العلاجي لفيروس كورونا داخل كل وحده صحية بقرى المركز والمدينة، والتأكيد علي ضرورة التزام كل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة الموجه الثانية من فيروس كورونا وذلك حفاظًا على السلامة العامة لتجنب مخاطر الإصابة بالعدوى حفاظا على أرواح المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الانضباط في العمل لتحقيق مصالح المواطنين وتوفير متطالبتهم، مشيرا إلى أننا جميعا نعمل على خدمة مواطني مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم.





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