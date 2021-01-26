قائد منتخب إسبانيا: قادرون على الفوز بمونديال اليد

أعرب راوؤل إنتريريوس قائد منتخب إسبانيا،عن ثقته في قدرة فريقه على التتويج بلقب بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 في نسختها رقم 27.





وتلعب إسبانيا أمام النرويج يوم الأربعاء المقبل في الدور ربع النهائي بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.





وتوجت إسبانيا باللقب مرتين في 2005 و2013، وتسعى لإضافة اللقب الثالث في مصر 2021.





وقال إنتيريوس:"أعتقد أننا نسير بشكل جيد في بطولة العالم ونلعب بمستوى جيد في المنافسة على اللقب، ونحن نتطور من مباراة لأخرى، ولدينا القدرة على التتويج باللقب إذا لعبنا كل مباراة بنفس الأداء والروح التي امتلكناها في الأدوار الماضية".





وعن مواجهة ربع النهائي،قال اللاعب: "إن مباراة النرويج في ربع النهائي ستكون صعبة للغاية ومن الطبيعي أن تكون مواجهات هذا الدور صعبة، لكننا سنقدم أفضل ما في وسعنا للفوز والتأهل لنصف النهائي".





وأشاد إنتريريوس بأجواء بطولة مصر 2021، حيث قال: "أعتقد أن البطولة تسير بشكل جيد والتنظيم رائع في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا، وأيضا الإجراءات الاحترازية المتبعة ممتازة ونحن سعداء بالوجود في مصر".





وحول مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، قال قائد اللاروخا: "مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في البطولة يزيد المنافسة على اللقب، ويعطي الفرصة لمشاركة العديد من المنتخبات".





وأضاف: "مستوانا في هذه البطولة مشابه لبطولة أمم أوروبا الماضية، لكن هناك بع التغييرات في اللاعبين، وبشكل عام نحن نتبع نفس الفلسفة والتفكير والخطط ونسير بشكل جيد".





وتابع: "أعتقد أنه من أصعب المباريات في بطولة العالم الحالية ستكون النرويج لأنها ستؤهل إلى نصف النهائي، ونحن نلعب كل مباراة على حدة ولا نسبق الأحداث بل نركز في كل مواجهة ونعطيها أهميتها".





وحول أفضل لحظاته في مصر 2021، قال راؤول: "أعتقد أن اللحظة الأفضل هي مباراة ألمانيا التي كانت قوية وحماسية ومن خلالها تأهلنا لربع النهائي، وبشكل عام البطولة مميزة".





وتطرق قائد إسبانيا للحديث عن مواطنه روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر، قائلا: "أنا وروبرتو أصدقاء وأعتقد أن منتخب مصر يسير بشكل جيد مع باروندو، والمدرب الإسباني أثر بشكل كبير في تغيير مستوى الفريق".



