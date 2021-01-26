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برلمان

65 بدلا من 60 عاما.. وزير الخارجية يرحب بمقترح رفع سن معاش الدبلوماسيين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:52 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
رحب وزير الخارجية السفير سامح شكري، بما طرحه النواب بشأن رفع سن معاش الدبلوماسيين الأمر الذي يحتاج إلي تعديل تشريعي، بقوله : طبيعة العمل الدبلوماسي والخبرة المتراكمة تكون بالتجارب التي يتعرض لها الدبلوماسي، وبالطبع أوافق لأن سن الـ60 للمعاش يحرم الوزارة والدولة من كثير من الكفاءات التي وصلت لدرجة عالية من الاتقان، وارحب بالتعاون من خلال تعديل تشريعي يتم في هذا الصدد ليكون سن المعاش 65 سنه". 

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي تشهد إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري، بيانًا حول أداء وزارته خلال الفترة 2020 -20218

وقال  وزير الخارجية، إن وزارة الداخلية هي المنوط بها تحديد الجهات والأشخاص الذين يحصلون علي جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم، وليس وزارة الخارجية لكن مطلب أعضاء مجلس النواب بشأن حصول أفراد أسرهم علي جوازات سفر مماثلة في إطار توحيد المعاملة إيذائهم له وجاهته، وسيتم طرحه خلال التنسيق القائم مع وزارة الخارجية.

وكان النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طالب بضرورة عمل جواز خاص لزوج أي نائبة، عملا بالمثل مع النائب، قائلا: "لماذا لا تستخرج وزارة الخارجية جواز سفر لزوج النائبة، وتوافق على استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟".

 وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية، علي العلاقات الوثيقة مع دولة الهند، وأنها طويلة وممتدة منذ الخمسينات حيث الاشتراك سويا في حركة عدم الانحياز، وهناك مواقف كثيرة متسقة لاسيما وأننا دولتين ناميتين تسعي كل منها للريادة في منطقتها الجغرافية، وسنظل ندعم هذه العلاقات.
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