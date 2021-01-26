نائب لوزير الخارجية: ما خطة الوزارة بشأن قضية سد النهضة؟ وهل هناك توجه للجوء للقضاء الدولي





عقبَّ النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، علي بيان وزير الخارجية السفير سامح شكري، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلًا : إن النيل هو شريان الحياة و المياة قضية أمن قومي تقلق شعبنا و تخص أجيالنا القادمة، وقد تابعنا على مدار عشرة سنوات من المفاوضات و في وقت كانت علاقتنا بالادارة الامريكية في أحسن أحوالها لم نرى أي تقدم على مستوى مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية ، متساءلًا : فما خطة الوزارة الان؟ و هل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولي؟

ووجه "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حديثة للوزير، متساءلًا : كيف ولماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا مع حلفائنا و تحديدًا السعودية و الامارات و ما لهم من استثمارات هائلة في القطاع الزراعي في إثيوبيا؟



