التايمز: أردوغان يعيد النظر في علاقته مع حماس لكسب ود إسرائيل

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعيد حاليا النظر في علاقته مع حركة حماس من أجل كسب ود إسرائيل.





وأوضحت "التايمز" أنه في الأسابيع الماضية بدأت الحكومة التركية، بتضييق الخناق على أنشطة حماس في تركيا، حيث لم يعد أفرادها يحملون الجنسية التركية أو لديهم إقامات طويلة.





وأضافت الصحيفة أن حركة حماس باتت تخسر أصدقائها في الفترة الأخيرة.





وتابعت أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تشترك مع حركة حماس في نفس الإيديولوجية التي استلهمومها من جماعة الإخوان، قدمت إقامات طويلة لعدد من قادة حركة حماس بل ومواطنة تركية لبعضهم.





وقالت "التايمز" إن حماس بدأت تستخدم تركيا كقاعدة عمليات لها، وتركز على العمليات الإلكترونية وتجنيد الطلاب المتخصصين في الهندسة والطب.





وأفادت بأن أردوغان شعر بالعزلة خلال السنوات الماضية، حيث أدت علاقته مع روسيا لغضب دول الناتو، وراقب اليونان وهي تقوي علاقاتها مع إسرائيل والإمارات وبقية الدول العربية وأصبحت سياسته الخارجية في حالة يرثى لها ومن هنا يحاول أردوغان إعادة التواصل مع إسرائيل ولديه ورقة مقايضة، هي حماس.





وكان الرئيس التركي رجب أردوغان قال هذا الشهر في تصريح علني، إنه يرغب في نقل العلاقات مع إسرائيل إلى مستوى أفضل مؤكدا أن العلاقات على المستوى الاستخبارات لم تنقطع.