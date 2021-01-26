38 مرشحا يخوضون انتخابات المحامين بـ«جنوب الجيزة» في 7 فبراير

قال شريف حامد عباس، المرشح لعضوية نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، عن دائرة محكمة 6 أكتوبر الجزئية، إن الانتخابات ستقام في ٧ فبراير المقبل بين 38 مرشحا، وبإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.





واضاف حامد ، ل "صدى البلد" أن انتخابات نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، تشمل عشرة مراكز، وهي العياط، الصف، البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، الواحات، قسم الجيزة، مركز الجيزة، 6 أكتوبر.





من جانب اخر قام حامد بجولة تفقدية بعدد من المراكز الانتخابية، وعقد عدة لقاءات متتالية مع أعضاء نقابته، للتعريف بأفكاره، وأهداف برنامجه، وذلك قبل الانتخابات التي ستقام على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير.



