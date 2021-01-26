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أخبار البلد

38 مرشحا يخوضون انتخابات المحامين بـ«جنوب الجيزة» في 7 فبراير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال شريف حامد عباس، المرشح لعضوية نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، عن دائرة محكمة 6 أكتوبر الجزئية، إن الانتخابات ستقام في ٧ فبراير المقبل بين 38 مرشحا، وبإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية. 

واضاف حامد ، ل "صدى البلد" أن انتخابات نقابة محامين جنوب الجيزة الفرعية، تشمل عشرة مراكز، وهي العياط، الصف، البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، الواحات، قسم الجيزة، مركز الجيزة، 6 أكتوبر. 

من جانب اخر  قام حامد بجولة تفقدية بعدد من المراكز الانتخابية، وعقد عدة لقاءات متتالية مع أعضاء نقابته، للتعريف بأفكاره، وأهداف برنامجه، وذلك قبل الانتخابات التي ستقام على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير.

كان نقيب المحامين رجائي عطية، أعلن عن تلقيه خطابا من المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7/2/2021.
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