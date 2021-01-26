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أخبار العالم

البحرين.. الموافقة علي مد إجازة عطلة الربيع أسبوعين بدلا من 5 أيام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:24 م
البحرين
البحرين
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محمود نوفل
اعلن مجلس النواب البحريني موافقته ugn اقتراح مستعجل بشأن إعادة النظر في إجازة عطلة الربيع المقدمة للهيئة التعليمية؛ وزيادة مدتها لتكون أسبوعين بدلا من 5 أيام.

واشار النائب عمار قمبر الي أن مبررات المقترح تأتي نظرًا إلى أن الإداريين والإداريات في المدارس يعملون بصورة يومية منذ بدء العام الدراسي إلى الآن ويتحملون مسؤولية كبيرة، مؤكدا انه من الانصاف عدم اختصار عطلة الربيع إلى خمس أيام.

وذكر  قمبر ان  مهام الاداريين  كثيرة ومنها قياس الحرارة وفحص كورونا واستلام الكتب من أولياء الأمور وتوزيع الكتب الجديدة عليهم وإدخال نتائج فحص كورونا. 

وأضاف : من الأجدر أن تكون عطلة الربيع للإداريين والإداريات كالسابق وهي فترة أسبوعين.
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