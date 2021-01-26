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أخبار البلد

نقابة المحامين تنتظر موافقة 38 محكمة على إقامة الانتخابات داخلها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنتظر النقابة العامة للمحامين، موافقة باقي المحاكم على إجراء انتخابات النقابات الفرعية داخل الغرف الخاصة بها.


وقال أبوبكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه لا بد من أخذ موافقة المحاكم علي إجراء انتخابات النقابة الفرعية داخل الغرف الخاصة بها، مؤكدا أن محكمة جنوب الجيزة فقط هي المحكمة الوحيدة التي أرسلت موافقة، وباقي محاكم الجمهورية البالغ عددهم ما يقرب من 38 محكمة ننتظر موافقتهم.


وأضاف "الضوة"، لـ"صدى البلد" أنه كان من المفترض أن تشرف على الانتخابات كالمعتاد النيابة الإدارية، وفي 6 يناير الجاري أرسلت هيئة النيابة الإدارية جواب اعتذار، ولكن بناءً على اتصال هاتفي بين رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس هيئة قضايا الدولة، كان يوجد اجتماع للمجلس الخاص وتم أخذ الموافقة المبدئية للإشراف على الانتخابات.

 
وأوضح "الضوة" أن هيئة قضايا الدولة لم ترسل حتى الآن جوابا رسميا بموافقتهم على الإشراف على الانتخابات، منوهًا إلى أن هذا ملخص كل ما يخص العملية الانتخابية حتى الآن.
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