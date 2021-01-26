قائد يد المجر: سنتخطى عقبة فرنسا.. وهذه النسخة الاستثنائية هي الأصعب

يعتقد رولاند ميكلر حارس وقائد منتخب المجر، أن فريقه لديه الفرصة في التأهل لنصف النهائي عندما يواجه منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر 2021.





وتلعب المجر أمام فرنسا في الدور ربع النهائي بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر غدا الأربعاء.





وخلال 20 مشاركة سابقة للمجر في بطولات العالم، لم يحرزوا اللقب لكنهم حصلوا على الميدالية الفضية والمركز الثاني في نسخة 1986 بسويسرا حيث خسروا في النهائي أمام يوجوسلافيا.





وقال ميكلر في حوار للموقع الرسمي للبطولة مصر 2021: "مواجهة فرنسا المرشح الأول للتتويج ببطولة العالم صعبة بكل تأكيد، ولا بد أن نلعب شكل متكامل للفوز وأعتقد أن لدينا فرصة أمامهم إذا لعبنا بنفس المستوى في المباريات السابقة".





وأضاف: "هناك 60 دقيقة صعبة أمام فرنسا ولا بد أن نكون في كامل تركيزنا وندرس جميع التفاصيل للعبور من هذه المباراة".





وتابع عن البطولة: "أعتقد أن البطولة جيدة ونجحنا في أن نكون ضمن أفضل 8 منتخبات وهو المطلوب".





وعن التنظيم، قال ميكلر: "التنظيم جيد جدا ونحن نشعر بالرضا عن هذه البطولة، والأهم أن لدينا القدرة على المنافسة".





وحول مستوى المنافسة، قال قائد المجر: "هذه البطولة مقارنة ببطولة أوروبا ستكون الأصعب لأنك تواجه منتخبات من خارج قارة أوروبا والجميع في تحسن لذلك المنافسة أصعب".





وأوضح: "هذه البطولة مختلفة بالنسبة لي وأيضا بطولة اليورو الماضية، الفريق تغير كثيرا وهناك بعض العناصر الشابة، لكنهم جيدون والدليل على ذلك هو تحقيق نتائج جيدة في البطولة".



