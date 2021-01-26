لافروف : تربطنا بايران علاقات ودية وثيقة وتعاونا سويا في بحر قزويم .. فيديو





وأضاف "وزير الخارجية الروسى"، خلال مؤتمر صحفى له ونظيره الايرانى"، أنه يعتبر كل تلك المحاولات فى التفرقة بين البلدين أن تكون بمثابة محاولات غير شرعية، لفرض بعض القيود والعقوبات على البلدين، كما أن البلدين يعتبروا تلك المحالاوت تكون غير شرعية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.





و أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن اهتمام موسكو بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة إلى ليبيا لاستعادة الاستقرار فيها، و حل أزمتها.





ودعا لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.





كما طالب لافروف، المواطنين الروس بالحذر عند زيارة ليبيا، مؤكدا تطلع بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار بالبلاد.





وكانت روسيا أعلنت عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.





فيما تواصل تركيا العمل على إعادة رحى الحرب للدوران في ليبيا، خاصة مع زيارة وزير الخارجية التركي لطرابلس.





قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا وإيران تكون بمثابة علاقات ودية ووثيقة، معقبا" نحن تعاونا فى بحر قزويم، ننخرط فى مختلف الصيغ والاطارات بشق ثنائى، منوها إلى أن علاقة البلدين فى تحسن وتطور كبير، وذلك فى الاهتمام بمصلحة الشعبين، مؤكدا أنه بالطبع يكون الوضع يتشكل عالميا بالانعكاس على علاقة البلدين، بالرغم من رفض ومماطلة الاخوة الغربيون فى تحسين العلاقات الروسية الايرانية الثنائية.