لافروف : تربطنا بايران علاقات ودية وثيقة وتعاونا سويا في بحر قزويم .. فيديو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العلاقات بين روسيا وإيران تكون بمثابة علاقات ودية ووثيقة، معقبا" نحن تعاونا فى بحر قزويم، ننخرط فى مختلف الصيغ والاطارات بشق ثنائى، منوها إلى أن علاقة البلدين فى تحسن وتطور كبير، وذلك فى الاهتمام بمصلحة الشعبين، مؤكدا أنه بالطبع يكون الوضع يتشكل عالميا بالانعكاس على علاقة البلدين، بالرغم من رفض ومماطلة الاخوة الغربيون فى تحسين العلاقات الروسية الايرانية الثنائية.
وأضاف "وزير الخارجية الروسى"، خلال مؤتمر صحفى له ونظيره الايرانى"، أنه يعتبر كل تلك المحاولات فى التفرقة بين البلدين أن تكون بمثابة محاولات غير شرعية، لفرض بعض القيود والعقوبات على البلدين، كما أن البلدين يعتبروا تلك المحالاوت تكون غير شرعية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن اهتمام موسكو بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة إلى ليبيا لاستعادة الاستقرار فيها، وحل أزمتها.