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برلمان

نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:05 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل

أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش تحفظه على كلمات وردت على لسان أحد النواب، حول دولة عربية واصفا إياها بـ"نخلتين وجمل"، قائلا إن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة.

وأبدى رئيس مجلس النواب موافقة على طلب النائب كريم درويش، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة.

وكان قد انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، بعض الدول العربية، تحت قبة مجلس النواب، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، قائلا: حينما نتوجه إلى الدول العربية نجد كلمة الكفالة، وهي صورة من صور العبيد، ونحن نرفضها، فنحن من حررنا هذه الدول، فالكويت احتلت ولولا مصر لما رجعت الكويت.
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