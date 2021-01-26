نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة





أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش تحفظه على كلمات وردت على لسان أحد النواب، حول دولة عربية واصفا إياها بـ"نخلتين وجمل"، قائلا إن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة.





وأبدى رئيس مجلس النواب موافقة على طلب النائب كريم درويش، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة.



