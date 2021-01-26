صدور الطبعة 3 من كتاب العالم من منظور غربي لـ عبد الوهاب المسيري

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثالثة من كتاب "العالم من منظور غربي" للدكتور عبد الوهاب المسيري، ويعد محاولة لمناقشة قضية منهجية وفكرية شديدة الأهمية.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: منذ نهاية القرن الثامن عشر، بدأ ما يسمى "الغزو الثقافي"، وهو محاولة الإنسان الغربي فرض نماذجه على شعوب العالم، وهي نماذج أثبتت نفعها في العالم الغربي في المجالات الاقتصادية والسياسية، ولكنها لها جوانبها المظلمة والمدمرة في مجالات أخرى.

إن لكل مجتمع تحيزاته، ولكن ما حدث هو أن كثيرًا من شعوب العالم بدأت تتخلى عن تحيزاتها النابعة من واقعها التاريخي والإنساني والوجودي، وبدأت تتبنى التحيزات الغربية، فبدأت تنظر لنفسها من وجهة نظر الغرب.

وبحسب الدار؛ فإن الدكتور عبد الوهاب المسيري يدق ناقوس خطر مبكر، لأننا إن لم ننتبه لخطورة الغزوة الحضارية التي تقوضنا من الداخل والخارج وتقضي على هويتنا وعلى أشكالنا الحضارية ومنظوماتنا المعرفية والقيمية، فربما قد يتحقق لنا البقاء لا ككيان متماسك له هوية محددة، وإنما كقشرة خارجية لا مضمون لها.