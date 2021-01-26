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محتجون يصلون إلى محيط البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق المؤدية إليه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:35 م
تونس
تونس
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ياسمين القصاص
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا أفاد بأن محتجين تونسيين بدأوا في الوصول إلى محيط البرلمان التونسي، مشيرا إلى أن الأمن سارع بإغلاق الطرق المؤدية إليه.


كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر وعضو البرلمان التونسي، عبير موسى، وجهت اليوم، الثلاثاء،  انتقادا لحركة النهضة الإخوانية في تونس، مؤكدة أنها تحاول الانقلاب على البرلمان التونسي.


وأكدت "موسى"، في مؤتمر صحفي لها، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب.


وطالبت بعمل لجان البرلمان التونسي عن بعد لمواجهة كورونا.


وبعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية، بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر، في جمع التوقيعات لإمضاء عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
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