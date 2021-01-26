محتجون يصلون إلى محيط البرلمان التونسي والأمن يغلق الطرق المؤدية إليه

كانت رئيسة الحزب الدستوري الحر وعضو البرلمان التونسي، عبير موسى، وجهت اليوم، الثلاثاء، انتقادا لحركة النهضة الإخوانية في تونس، مؤكدة أنها تحاول الانقلاب على البرلمان التونسي.









وأكدت "موسى"، في مؤتمر صحفي لها، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي لا يطبق الإجراءات الاحترازية بمجلس النواب.









وطالبت بعمل لجان البرلمان التونسي عن بعد لمواجهة كورونا.







