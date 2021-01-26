محافظ الوادى الجديد يترأس لجنة تقييم رؤساء الوحدات المحلية بالداخلة

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء ، لجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات القروية بمركز الداخلة، وذلك استكمالا لسلسة اللقاءات التي يتم عقدها لتقييم أداء رؤساء القرى على مستوى المحافظة.





وتم عقد لقائين منفصلين بحضور نبيل حنفى رئيس المركز، إحداهما بمدينة موط والآخر بقرية القصر وضم كل منهما رؤساء 9 وحدات قروية للتيسير والتخفيف على رؤساء القري النائية.

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وجرى عرض وتقييم ما تم من إنجازات وأهم المشروعات والخدمات التي تم تقديمها للمواطنين وأوجه التطوير بقري المركز. كما يشمل التقييم الجوانب العلمية والسلوكية والوظيفية لرؤساء القري وذلك فى إطار منظومة التقييم والإختيار التي تعتمدها المحافظة لاختيار أفضل الكفاءات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

من ناحية اخري تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء 16 صوبة زراعية بقرية الراشدة تابعة للجمعيه الشرعية ومؤسسة آفاق الخيرية لصالح المستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم تخصيص 14 صوبة للشباب المستفيد و2 لصالح الجمعية الشرعية لزراعتها بالخضروات والفاكهة وتوفيرها لأهالي القرية بأسعار مخفضة وتخصيص عائدها للإنفاق على المستحقين.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بالتوسع في إقامة منافذ بيع لمنتجات الصوب الزراعية التابعة للوحدة المحلية بمركز الداخلة، وذلك لتوفير الخضروات والفاكهه بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها من اجل توفير الخضر باسعار مخفضه للمواطنين والقضاء علي جشع واحتكار التجار.

جاء ذلك خلال تفقده لمنفذ بيع قرى عزب القصر يرافقه السيد نبيل حنفى، رئيس المركز، حيث أكد على نجاح مشروع التوسع فى إقامة الصوب الزراعية على مستوى المحافظة، في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهه بالأسواق بأسعار مناسبة، والحد من إرتفاع أسعارها وتكون في متناول الجميع.





وكان المحافظ تفقد أيضا، أعمال إنشاء فرع البنك الأهلي المصري بالمركز، والذي يتم إنشائه لتيسير المعاملات البنكية لخدمة الأهالي والمستثمرين بالمركز كما وجه بالتنسيق بين الوحدة المحلية والبنك لتطوير الحديقة الكائنة شرق مقر البنك وتجميل المنطقة المحيطة بها.



