مي عمر تريند رقم 2 على يوتيوب بمشهد من مسلسل لؤلؤ

يروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.





مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، جوري بكر ، نرمين الفقي، إدوارد و ملك أحمد زاهر، و تأليف محمد مهران، ومن إخراج محمد عبد السلام.





يعرض المسلسل على قناة ON من الأحد إلى الخميس الساعة 7.45، ويعاد الساعة 2 صباحًا و1 مساء.