تعرف على شخصية كريم أبو زيد في مسلسل إجازة مفتوحة

انضم الفنان كريم أبو زيد إلى أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة"، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد العمل قريبا.





ويجسد كريم شخصية تدعى عمر ويعمل منتج فني لأحد القنوات الفضائية و مستهتر في حياته وهو شقيق للفنانة لقاء الخميسي زوجة الفنان شريف منير، ويمر بعدد من الأزمات العائلية أثناء مرور الأحداث وغيرها.









وتدور أحداث المسلسل في إطار 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو اليزيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته كل من شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وشريف إسماعيل، وجار ترشيح باقي الأبطال.









وكان كريم أبو زيد طرح مؤخرا فيديو كليب "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم من إنتاج شركة ARPU وهاني عزيز.



