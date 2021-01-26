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محافظات

برلمانية: تشغيل مكتب صحة السادات 24 ساعة لاستخراج تصاريح الدفن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة من وزارة الصحة على تشغيل مكتب صحة السادات بمحافظة المنوفية على مدار 24 ساعة لرفع المعاناة عن أهالى مركز ومدينة السادات في الحصول على تصاريح الدفن نظرا لبعدها عن العاصمة شبين الكوم.

وأوضحت النائبة هناء سرور أن مكتب صحة ثان بشبين الكوم هو المكتب الوحيد بالمحافظة المنوط به العمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات تصاريح الدفن وشهادات الوفاة من بعد الساعة الرابعة عصرا مشيرا إلى أن الحصول على موافقة بتشغيل مكتب السادات سيساهم في رفع المعاناة عن أهالى السادات خاصة بعد المسافة لأكثر من 30 كم .
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