برلمانية: تشغيل مكتب صحة السادات 24 ساعة لاستخراج تصاريح الدفن

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة من وزارة الصحة على تشغيل مكتب صحة السادات بمحافظة المنوفية على مدار 24 ساعة لرفع المعاناة عن أهالى مركز ومدينة السادات في الحصول على تصاريح الدفن نظرا لبعدها عن العاصمة شبين الكوم.



