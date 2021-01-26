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ثقافة

روايتان جديدتان أحدث إصدارات الساقي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أطلقت دار الساقي للنشر والتوزيع مؤخرًا٬ إصدارين روائيين٬ الأول بعنوان "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله٬ والذي سبق وحصل على المركز الأول في مسابقة "قصص على الهواء" لمجلة العربي. كما وصلت روايته "الدرك الأعلى" إلى القائمة الطويلة لـ"جائزة الشيخ زايد" 2017.

ومن أجواء الرواية نقرأ:"بعد طفولة أمضاها يقلّب صفحات كتبه المفضّلة، وشبابه الذي دأب فيه على عمله مدقّقًا للكتب، يتألّم حين يمنع كتابًا، وينزعج من اضطراره إلى رفض بعض الأعمال التي تستهويه، فيقع في المحظور. 

يميل إلى الروائيين المتمرّدين، يستعين بمطبعة ورثها عن أبيه، يصبح ملاحقًا. تقوده رغبته وهوسه إلى نهاية مفاجئة ومريبة تاركًا خلفه رواية محفورة على جدار مخبئه.

أما العمل الروائي الثاني فيحمل عنوان "أبناء ودماء" من تأليف لمياء بنت ماجد بن سعود٬ ومما جاء في الرواية :"وُجدت منال جثّة هامدة بعد اغتصابها. حفاظًا على سمعة العائلة، اتّفق كبارها على الادعاء أن الوفاة جاءت نتيجة ارتطام رأسها بأحد الأحجار.

أبوها يعرف أنها قُتلت. لكنه يعضّ على الجرح، ويلوذ بالصمت. يعتزل الناس، ويصبح أسير غرفته، ينحت تماثيل تجسّد ابنته الراحلة.شقيقتها التوأم، ليال، ساورتها الشكوك، فقرّرت كشف ملابسات الجريمة، ومعرفة الحقيقة.وكانت المفاجأة صاعقةً عندما فتح البستانيّ العجوز قلبه، وحكى ما رآه ليلة مصرع الفتاة البريئة.
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