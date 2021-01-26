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فن

لوك الشخصية .. محمد رجب يبهر متابعيه من كواليس ضربة معلم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان محمد رجب متابعيه بصور من كواليس مسلسل "ضربة معلم" الذى يقوم ببطولته ويعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، ويحقق ردود فعل إيجابية للغاية.

ونشر محمد رجب صور جديدة بلوك الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلًا: "ضربة معلم".

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

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