وزير الخارجية الإيراني: سنتصرف بشكل مختلف لو تخلت أمريكا عن العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه سوف يتم السماح لمختلف الخبراء بزيارة المنشآت النووية الإيرانية، منوهًا إلى أن إيران تشتهر بالوكالة العالمية لطاقة السريان.
أشار الى أن بلاده تتطلع للمضي قدما والتعاون الوثيق مع روسيا، مؤكدا أن تاريخ العلاقات الروسية - الإيرانية أقدم من الولايات المتحدة كدولة.
وأضاف"وزير الخارجية الايراني"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي، أن الالتزام الشديد من إيران أدى إلى عواقب وخيمة، كاشفا أن عام 2018 حدث انسحاب لـ ترامب من تلك الاتفاقية لطاقة السريان وشكل العديد من المشاكل والعقوبات لجميع الدول المشاركة فى القضية الفلسطينية، وحتى حدث العديد من المناقشات فى الامم المتحدة بشأن هذه الكارثة، متابعا" نحن ندعو جميع البلاد الأوروبية الى الالتزام بتعهداتها ولكن لم يحدث ذلك، معقبًا: "سنتصرف بشكل مختلف لو تخلت أمريكا عن العقوبات".