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وزير الخارجية الإيراني: سنتصرف بشكل مختلف لو تخلت أمريكا عن العقوبات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:13 م
وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني
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ياسمين القصاص
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه سوف يتم السماح لمختلف الخبراء بزيارة المنشآت النووية الإيرانية، منوهًا إلى أن  إيران تشتهر بالوكالة العالمية لطاقة السريان.

أشار الى أن بلاده تتطلع للمضي قدما والتعاون الوثيق مع روسيا، مؤكدا أن تاريخ العلاقات الروسية - الإيرانية أقدم من الولايات المتحدة كدولة. 

وأضاف"وزير الخارجية الايراني"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسي، أن الالتزام الشديد من إيران  أدى إلى عواقب وخيمة، كاشفا أن عام 2018 حدث انسحاب لـ  ترامب من تلك الاتفاقية  لطاقة السريان وشكل العديد من المشاكل والعقوبات لجميع الدول المشاركة فى القضية الفلسطينية، وحتى حدث العديد من المناقشات فى الامم المتحدة بشأن هذه الكارثة، متابعا" نحن ندعو جميع البلاد الأوروبية الى الالتزام بتعهداتها ولكن لم يحدث ذلك، معقبًا: "سنتصرف بشكل مختلف لو تخلت أمريكا عن العقوبات".


ودعا ظريف الجميع إلى عدم الانخداع بما قاله بومبيو حول ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر، قائلًا إن مرتكبي العملية لم يأتوا من إيران.


وكان بومبيو صرح في مؤتمر صحفي بواشنطن بأن إيران قدمت دعمًا كبيرًا لتنظيم القاعدة الإرهابي، وساعدته في تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.


وأكد "بومبيو"، أن إيران سمحت للتنظيم بأن يقيم قاعدة له على الأراضي الإيرانية، ومنحت أعضاءه جوازات سفر وقدمت لهم الأموال وحرية الحركة، مضيفًا: "إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة".
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