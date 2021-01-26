وزير الخارجية الإيراني: سنتصرف بشكل مختلف لو تخلت أمريكا عن العقوبات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه سوف يتم السماح لمختلف الخبراء بزيارة المنشآت النووية الإيرانية، منوهًا إلى أن إيران تشتهر بالوكالة العالمية لطاقة السريان.





أشار الى أن بلاده تتطلع للمضي قدما والتعاون الوثيق مع روسيا، مؤكدا أن تاريخ العلاقات الروسية - الإيرانية أقدم من الولايات المتحدة كدولة.



