الرئيس الإسرائيلي: المستوى السياسي يتجاوز الخطوط الحمراء

ذكر موقع i24NEWS الاسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الرئيس الاسرائيلي "رؤوفين ريفلين" وجه خلال كلمة له اليوم في حفل اداء اليمين لقضاة في مقر الرئيس، انتقادات شديدة الى المسؤولين المنتخبين قائلا:"خدمات الدولة توصف بأنها بيروقراطية من قبل المستوى السياسي، ويتم تخطي الخطوط الحمراء بسبب ما يوصف على انه القدرة على ادارة الحكم".





واضاف ريفلين :"ان التوتر يتصاعد بين المستوى المهني في خدمات الدولة، والتي توصف احيانا بطريقة مهينة كبيروقراطية، موظفين، والقيادة السياسية في اسرائيل".





واضاف :"ويظهر وكانه يواجه نقطة انهيار لا تطاق".





وتابع ريفلين:"اود ان اصدق ان السنة اللهب ستنطفئ بأسرع وقت، وان يتم تنزيل السيوف في هذه اللعبة. المنطقة الجساسة بين سلطة وسلطة، وبين الجهات المهنية والجهات المنتخبة- ليس ساحة مصارعة. هذه مساحة حساسة يجب التصرف بها في مهنية واحترام".





واضاف ريفلين وقال انه :"في السنوات الاخيرة الجهاز القضائي يواجه انتقادات شديدة، والتي من بينها ما يتجاوز بشكل صارخ عتبة الشرعية. اسلوب الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي يغذي هذا الخطاب، في مرات عديدة مع اخراجها من سياقها".