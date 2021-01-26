ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحضري يستعيد ذكريات تألقه في كأس الأمم الأفريقية.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:41 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
حرص عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق على الاحتفاء بذكري تألقه خلال مسيرته الكروية خاصة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 والتي توج بها المنتخب الاول.

ونشر عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له اثناء تصديه لاصعب الكرات خلال بطولة كاس الامم الافريقية.

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عصام الحضرى يوجه رسالة غامضة لجمهوره: أحيانًا يكون التجاهل درسًا مفيدًا

التاريخ كما يجب أن يكون.. عصام الحضري يحتفل بتفوقه على جميع حراس مصر

شاهد أحدث ظهور لـ عصام الحضرى عبر إنستجرام

عصام الحضري يشارك جمهوره صورة من صالة الجيم

طارق حامد يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده الـ48

فيفا يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده الـ 48

ترشيحاتنا

الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

بيان رسمي من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزير الخارجية أمام البرلمان: مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة

نشرة الفن.. بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها.. ولقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي بساقية الصاوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب