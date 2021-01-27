لعرض موقفهما من برنامج الحكومة.. وزيرتا الثقافة والبيئة أمام النواب

يواصل مجلس النواب جلساته من الأحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير، حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم وشرح خططهم المستقبلية.





ويعقد البرلمان جلسته، اليوم الأربعاء، للاستماع لبيان وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة.





وكان الأسبوع الماضى قد شهد عرض 8 وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم: وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير التموين والتجارة الداخلية د. على المصيلحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأسامة هيكل وزير الإعلام وزير الدولة للإعلام، ووزير التربية والتعليم الفني د. طارق شوقي، و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.