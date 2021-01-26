ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمستشفى بلطيم المركزي. 

جاء ذلك انطلاقا من حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفي إطار الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، وخصوصًا الأطقم الطبية، باعتبارهم خط المواجهة الأول مع هذا الوباء. 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت في تصريحات تليفزيونية، إن مصر ستحصل خلال أسبوعين أو 10 أيام على أحد التوريدات المهمة، موضحة "تعاقدنا مع منظمة جافي على 20% من نسبة السكان.

وأضافت، وزير ة الصحة" أي سنحصل على 40 مليون جرعة، وأسترازينيكا على 20 مليون جرعة ومع سينوفارم على 40 مليون جرعة".
شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ
شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ
شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

مصادر: مستشفى أبو خليفة للعزل يضم 200 طاقم طبي و3 غرف مجهزة لتلقي اللقاح

شاهد| أول ممرض يتلقى لقاح فيروس كورونا بمستشفى أبو خليفة

وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الصحة: الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

انفراد.. الهلال السوداني يقترب من ضم نجم برشلونة السابق

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

هل يفعلها.. رمضان صبحي يثير الجدل قبل ساعات من مواجهة الأهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب