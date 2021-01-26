شاهد.. بدء تطعيم الأطقم الطبية بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بمستشفى بلطيم المركزي.





جاء ذلك انطلاقا من حرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وفي إطار الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا، وخصوصًا الأطقم الطبية، باعتبارهم خط المواجهة الأول مع هذا الوباء.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قالت في تصريحات تليفزيونية، إن مصر ستحصل خلال أسبوعين أو 10 أيام على أحد التوريدات المهمة، موضحة "تعاقدنا مع منظمة جافي على 20% من نسبة السكان.



