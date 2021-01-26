محافظ الاستثمارات العامة السعودي: الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعا محليا

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن ا لصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعا محليا، لافتا إلى أن الصندوق شهد تحولًا مهما في مسيرته التطويرية بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة، بل تمتد لتعزز نمو القطاعات الواعدة.



