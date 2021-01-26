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اقتصاد

محافظ الاستثمارات العامة السعودي: الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعا محليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:52 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن الصندوق يستهدف تنمية 13 قطاعا محليا، لافتا إلى أن الصندوق شهد تحولًا مهما في مسيرته التطويرية بقيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة، بل تمتد لتعزز نمو القطاعات الواعدة.

وأكد الرميان، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وفقا لما نقلته صحيفة مكة، أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان ولي العهد عن إستراتيجية الصندوق، تأكيدًا على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس القادمة، وما تحقق خلال الفترة الماضية.
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