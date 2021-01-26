سياحة النواب: بعض المنظمات المشبوهة تعتمد على التقارير المعلبة لتشويه صورة مصر

قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إن مصر من الدول التى لا تتدخل فى سياسة الدولة الخارجية، وتحترم السياسات الخارجية للدول جميعها، ولا تقبل أن يتدخل أحد فى سياستها الداخلية ايا كان، سواء أشخاص اعتباريين، أو مؤسسات، منتقدا التدخل السافر من قبل بعض أعضاء الكونجرس فى الشأن الداخلى المصرى.





وأوضح هندى، أن هناك منظمات مشبوهة وبعض الأشخاص يستخدمون عبارات فضفاضة و مطاطة لشن هجوم على الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال نجد أن هذه الكيانات تلجأ لملف حقوق الإنسان لتشويه صورة الدولة المصرية، ويتشدقون بنغمة الاعتقال السياسى فى محاولة فاشلة منهم لتشويه الصورة، ولعل القاصى والدانى يعلم جيدا الجهود التى بذلتها مصر فى هذا الملف على وجه التحديد.





وطالب عضو مجلس النواب، هذه المنظمات والكيانات أو الأشخاص بالاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومة، وعدم الالتفات لالتقارير المعلبة التى تهدف فى المقام الأول والأخير لتشويه صورة الدولة المصرية، لأنها تخرج من جماعات وكيانات معادية للوطن.