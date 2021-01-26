ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

سياحة النواب: بعض المنظمات المشبوهة تعتمد على التقارير المعلبة لتشويه صورة مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:46 م
عالم مصر
عالم مصر
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
قال النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مصر من الدول التى لا تتدخل فى سياسة الدولة الخارجية، وتحترم السياسات الخارجية للدول جميعها، ولا تقبل أن يتدخل أحد فى سياستها الداخلية ايا كان، سواء أشخاص اعتباريين، أو مؤسسات، منتقدا التدخل السافر من قبل بعض أعضاء الكونجرس فى الشأن الداخلى المصرى.

وأوضح هندى، أن هناك منظمات مشبوهة وبعض الأشخاص يستخدمون عبارات فضفاضة و مطاطة لشن هجوم على الدولة المصرية، وعلى سبيل المثال نجد أن هذه الكيانات تلجأ لملف حقوق الإنسان لتشويه صورة الدولة المصرية، ويتشدقون بنغمة الاعتقال السياسى  فى محاولة فاشلة منهم لتشويه الصورة، ولعل القاصى والدانى يعلم جيدا الجهود التى بذلتها مصر فى هذا الملف على وجه التحديد.

وطالب عضو مجلس النواب، هذه المنظمات والكيانات أو الأشخاص بالاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومة، وعدم الالتفات لالتقارير المعلبة التى تهدف فى المقام الأول والأخير لتشويه صورة الدولة المصرية، لأنها تخرج من جماعات وكيانات معادية للوطن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هجوم اليائسين الواهمين على مصر.. حملة علاقات عامة موجهة وممولة ضد القاهرة دفاعا عن مرتزقة كيان غير شرعي.. وزارة الخارجية: لا حصانة لأحد لطبيعة عمله.. والدولة تحترم سيادة القانون والمساواة أمامه

عضو بالشيوخ عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان: اعتمد على منظمات مشبوهة

ترشيحاتنا

هل تكفي التوبة بعد الذنب الكبير أم تحتاج إلى كفارة ؟.. شاهد رد علي جمعة

يتعلق بالكفيل.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن العمالة الوافدة إليها

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور