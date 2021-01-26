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حوادث

بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل والد رضيعة الختان والداية القائمة بالعملية في سوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:04 م
ارشيفيه
ارشيفيه
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أنغام الجنايني
أمرت النيابة العامة بمحافظة سوهاج، باخلاء سبيل والد الرضيعة ريهام، التي تعرضت لعملية ختان على يد "داية" بالمنزل في قرية الغريزات بمركز المراغة شمالي المحافظة؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف شديد وتحويلها إلى المستشفى، بضمان محل إقامته، والداية التي أجرت للطفلة العملية بكفالة خمسة آلاف جنيه.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى دار الطب مفاده وصول الرضيعة "ريهام. ح"، ٤٠ يومًا، وتقيم بقرية الغريزات بدائرة المركز، مُصابة بنزيف شديد إثر تعرضها لعملية ختان بالمنزل.

وأثبتت التحريات أن والدها اصر على ختانها وأتى بسيدة إلى المنزل كي تُتمم عملية الختان للرضيعة عقب إتمامها أربعون يومًا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف شديد وتحويلها إلى مستشفى دار الطب للإلحاق بها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة برقم ٢٠٣ لعام ٢٠٢١م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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