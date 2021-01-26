مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط

وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة لمناقشة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين للخطة الأمريكية الإسرائيلية.





وقال عباس في كلمته: "جئتكم مطالبًا بالسلام العادل فقط وأرفض باسم الشعب الفلسطيني..نتمسك بحل الدولتين وحدود 67 والقدس عاصمة لفلسطين".





وأضاف أن "الخطة الأمريكية تخالف مبادرة السلام العربية ومطالب الشعب الفلسطيني وتكافئ الاحتلال بدلا من محاكمته".









وأشار إلى أن الخطة الأمريكية تؤسس لنظام فصل عنصري.