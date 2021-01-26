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محافظات

في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:13 م
اللواء عبد القادر
اللواء عبد القادر النوري
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همت الحسينى
كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية برئاسة اجتماع متابعة اعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري في ملف التصالح وتلقي الطلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشان ملف التصالح فى مخالفات البناء، وضرورة التيسير علي المواطنين  بالمحافظات .

وحضر الاجتماع اللواء احمد مهدي مدير ادارة الحماية المدنية بالدقهلية،والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ ، والمهندس مصطفي العراقي مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومسئولي الادارات الهندسية واعضاء اللجان الفنية والقائمين علي العمل بملف التصالح.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة المعوقات التي تعترض اعمال اللجان بالوحدات المحلية، واوضح السكرتير العام ان هناك اهتمام بالغ لمتابعة العمل في ملف التصالح وتوجيهاته المستمرة بضرورة التيسير علي المواطنين المعنين بقانون التصالح وذلك حتي انتهاء المدة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح وذلك بنهاية شهر مارس القادم .

وتقرر خلال الاجتماع سرعة التنسيق مع الحماية المدنية لانهاء كافة الاجراءات الخاصة باستيفاء البيانات المتعلقة بحالات التصالح التي تم تقديم طلباتها للتيسير علي المواطنين وانهاء الاجراءات كاملة لكل حالة حيث اكد السكرتير العام انه في حالة التلاعب باي من الملفات يتم فورا احالة المسئولين الي النيابة العامة.

كما تقرر خلال الاجتماع التفعيل الكامل لاعمال لجان تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظة وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين وكذا متابعة اعمال اللجان الفنية وجميع القائمين علي العمل عملا علي راحة المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم في هذا الملف الذي يمس حياة قطاع عريض من المواطنين بنطاق المحافظة.

الجدير بالذكر ان اجمالي عدد المتقدمين بطلبات التصالح بمحافظة الدقهلية بلغ 157016 متقدم ، بنسبة 99% من اجمالي الحالات بالمحافظة  وبلغ اجمالي المتحصلات لجدية التصالح ما قيمته 1 مليار و119 مليون و761 الف جنيه. 

في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية
في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية
في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية
في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية
في اجتماع برئاسة السكرتير العام للمحافظة.. إزالة جميع المعوقات أمام اللجان الفنية المعنية بملف التصالح في الدقهلية
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