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فن

مؤسسة السينما السورية تستمر في استقبال نصوص مسابقة الفيلم الروائي الطويل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تواصل المؤسسة العامة للسينما بإعلانها عن إطلاق مسابقة لكتابة نص لفيلم روائي طويل يعالج قضايا تنتمي للمجتمع السوري، وذلك  حرصًا منها على إتاحة فرصة المشاركة في أعمالها لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين بالشأن السينمائي.

وتأتي هذه المبادرة "انطلاقًا من أهمية النص السينمائي واعتباره حجر الأساس لنجاح أية تجربة سينمائية جادة وهادفة".

وتستمر المؤسسة بإستقبال النصوص حتى تاريخ 2021/8/31 .

ويشترط في النص المقدم أن يحتوي على المعايير التالية:
1ـ الجدية في الطرح.
2ـ البناء الدرامي الوثيق.
3ـ أن يكون عنصرا الجذب والتشويق من العناصر الأساسية للنص.
4ـ أن يكون النص قابلًا للتسويق.
5ـ أن يعبّر النص عن هوية المجتمع السوري.

وسيتم عرض النصوص المُقدمة على لجنة اختيار النصوص في المؤسسة العامة للسينما لانتقاء النص الأفضل.

وسيحصل صاحب النص الفائز على جائزة مالية ، ويتم تحويل السيناريو للإنتاج حسب القواعد المعتمدة لدى المؤسسة العامة للسينما ، على ألا يزيد عمر كاتب النص عن 45 عامًا.

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