ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الطيران للنواب: استمرار فحص ساحات التخزين للتأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:15 م
وزير الطيران
وزير الطيران
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
اكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ان الجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء  القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقدم بعملها للتاكد من عدم وجود اي مواد خطرة مخزنة بها او قابلة للاشتعال.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته: "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الان". 

وأضاف وزير الطيران المدني ان هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ علي سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحيوية و لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور