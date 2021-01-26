وزير الطيران للنواب: استمرار فحص ساحات التخزين للتأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال

اكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ان الجنة العليا التي تم تشكيلها لفحص المخازن وحاويات وساحات التخزين بقرية البضائع وميناء القاهرة الجوى وكافة المطارات على مستوى الجمهورية مازالت تقدم بعملها للتاكد من عدم وجود اي مواد خطرة مخزنة بها او قابلة للاشتعال.





وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء عرض الموقف التنفيذي لوزارته: "اللجنة ما زالت تقوم بعملها حتى الان".



