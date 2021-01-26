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محافظات

رفقاء الخير توزع 100 وجبة طعام على مستشفتى عزل بسوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:15 م
وجبة طعام
وجبة طعام
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أنغام الجنايني
وزع فريق رفقاء الخير برئاسة المهندس أحمد خالد، ١٠٠ وجبة طعام مُغلفة، على مستشفيات العزل بمحافظة سوهاج، كنوعًا من أنواع الدعم ومد يد العون للدولة أولًا ثم مُصابي فيروس كورونا المستجد.


تم توزيع المائة وجبة على مستشفى سوهاج العام وطهطا، ويتم التوزيع بحسب عدد المصابين المعزولين داخل المستشفى ثم عدد العاملين بها وخاصة الممرضات.

ومن الجدير بالذكر أن "رفقاء الخير" مجموعة تتكون من خيرة أبناء سوهاج، جيث دشنوا مبادرة لمُساعدة المواطنين طبيًا في ظل الظروف الراهنة، وتتعدد الخدمات التي يستطع القائمين بالمبادرة على توفيرها مثل:"اسطوانات اكسجين، برتوكول علاج، قياس نسبة الأكسجين في الدم، ونبضات القلب، وقياس السكر والضغط، وسيارة لنقل الحالات إلى المستشفيات".

كما أنهم يجهزون الوجبات المنزلية للمرضى الخاضعين للعزل سواء بالمستشفيات المُخصصة للعزل أو بالعزل المنزلي، ويتم التسليم لمُصابي فيروس كورونا المستجد وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لتلاشي عدوى الوباء، بالحفاظ على التباعد الجسدي بين الأشخاص، والإلتزام بإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات أولًا بأول.
رفقاء الخير توزع 100 وجبة طعام على مستشفتى عزل بسوهاج
رفقاء الخير توزع 100 وجبة طعام على مستشفتى عزل بسوهاج
رفقاء الخير توزع 100 وجبة طعام على مستشفتى عزل بسوهاج
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