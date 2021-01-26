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تعليم

رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:24 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد جابر شديد الدكتوره هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات بحضور الأستاذ الدكتور رانيا أبوالسعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمهندس علاء البحيرى المدير التنفيذي لمعهد تكنولوجيا المعلومات .

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء يأتي ضمن خطة جامعة الفيوم لإنشاء بيئة تكنولوجية حديثة تخدم الطلاب، وتعظيم الاستفادة من خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية 

وأضاف شديد أن اللقاء تضمن عرضا مقترحا وتصورًا لإنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم وذلك لتدريب الطلاب والخريجين على تنمية قدراتهم المعرفية في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم مهارات العمل الحر والإبداع وريادة الأعمال.


من جانب أخر :أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (710) قد وافق على إنشاء وتفعيل دبلومة دراسية تخصصية جديدة بجامعة الفيوم وهي (دبلوم التنمية الزراعية المستدامة) على أن تضم إلى اللائحة الدراسية لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

قال "شديد" إن تلك الدبلومة التخصصية هي نتاج مشروع بحثي مشترك بين عدد من الجامعات المصرية تمثلت في جامعة الفيوم، وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة هليوبولس وثلاث جامعات أوربية من ألمانيا والسويد وقبرص.


تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم ،  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم .

وذلك بحضور  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، و الدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.
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