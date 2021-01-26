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فن

صلاح عبد الله وزينب غريب وحمو بيكا في "ليلة الخميس"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

وسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.


ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنان الكبير صلاح عبد الله، ونجم الكوميديا محمد اسامة "أس أس"، والممثلة الشابة زينب غرب والمطرب الشعبي حمو بيكا، في حوارات كوميدية ساخرة.

ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

 

ويُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة يوم الخميس 28 يناير 2021.

 


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