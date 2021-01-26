الرئيس الروسي يفتتح شبكة مواصلات ضخمة في موسكو ..فيديو





وتربط شبكة المواصلات بين شارع ريبين والطريق السريع لينينجرادسكي في مدينة خيمكي الواقعة بشمالي العاصمة الروسية. وشارك في مراسم الافتتاح عمدة مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، إلى جانب مسؤولين آخرين.





وأعرب الرئيس الروسي عن شكره للعاملين في المشروع، وقال: "أشكركم على عملكم! هذا مهم جدا للمدينة (خيمكي). نيابة عن جميع سكان خيمكي أود أن أقول شكرا لكم لأن (شبكة المواصلات) ستحسن حياتهم بشكل واقعي".





وكان بوتين قد أوعز، خلال زيارة قام بها في أبريل 2019 إلى مصنع "انيرغوماش"، لسلطات مقاطعة موسكو بالعمل على حل مشكلة المواصلات بين جزئي مدينة خيمكي القديم والجديد. وفي أكتوبر من العام نفسه حث الرئيس الروسي عمدة مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف على الإسراع في تنفيذ مشروع هذه الشبكة، لما تمثله من أهمية لسكان المدينة.





وتم تنفيذ مشروع الشبكة في إطار المشروع الوطني العام "طرق سريعة آمنة وعالية الجودة"، وتم بناء الشبكة في زمن قياسي، خلال عام واحد، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء قبل الموعد المحدد.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء تدشين شبكة مواصلات كبيرة في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، موضحة أن افتتاح هذه الشبكة سيساهم في حل مشاكل المواصلات في المدينة التي تبعد بضعة كيلومترات عن موسكو.