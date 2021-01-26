تجميل الأسطح والمباني بالنباتات يتصدر احتفال جامعة طنطا بـ يوم البيئة.. غدًا

أعلن الدكتور عماد عتمان ، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم الجامعة لاحتفالية بمناسبة ￼اليوم الوطنى للبيئة، غدًا الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.









أكد نائب رئيس جامعة طنطا، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار جهود الدولة المصرية و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بإطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر .. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر .





أوضح ‏الدكتور محمد السيد، القائم بالأعمال كلية الزراعة بجامعة طنطا، أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة سوف تتضمن تنظيم معرضًا للنباتات أمام بوابة إدارة الجامعة من شارع الجيش في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وزراعة بعض الأشجار داخل مجمع الكليات بسبرباى بجوار كلية الآداب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



