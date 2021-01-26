جامعة بني سويف: خطة لتوعية القطاع الطبي بأهمية لقاح كورونا





عقد مجلس جامعة بني سويف ، اجتماعه الشهري رقم 192 برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورسامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.





واستهل المجلس بالوقوف دقيقة حداد تكريما لارواح شهداء الشرطة، وتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء والوزراء وأبناء جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 مثمنًا تضحيات رجال الشرطة وجهودهم في الحفاظ على أمن المواطنين والتصدي للجريمة ومكافحة الإرهاب.





ورحب رئيس جامعة بني سويف بحضور الدكتور محمد هاني غنيم للمجلس، مؤكدا على التعاون التام بين الجامعة والمحافظة في جميع جميع المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ومؤكدا ان الجامعة مستعدة لتقديم اي خدمة من اجل خدمة المجتمع المحلي، لافتا ان الجامعة لديها خطة لتوعية القطاع الطبي باللقاح وأهميته وفوائده وذلك بالتعاون مع المحافظة.

إقرأ ايضا :





وأشاد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتعاون بين الجامعة والمحافظة خاصة في ظل جائحة كورونا الامر الذي ادي الي تجاوز الموجة الأولى وتحقيق ارقام مطمئنة خلال الموجة الثانية. لافتًا ان المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية لتصبح كفيلة لتقود قاطرة التنمية بمحافظات الصعيد.





وأكد مجلس الجامعة الالتزام التام بقرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والذى عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان السبت الماضي مؤكدًا على سرعة اعلان جداول الامتحانات .





وناقش المجلس عددا من الملفات والقضايا ذات الأولوية والتي تستهدف تحسين سير منظومة العمل و تقارير محاضر مجالس الكليات، وتقارير محاضر مجالس نواب رئيس الجامعة المختصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقارير الوحدات ذات الطابع الخاص.



